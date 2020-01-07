Иран готовит ответный удар по США за убийство своего генерала

Тегеран объявил о подготовке удара по военным объектам Соединенных штатов. Таким образом Иран намерен ответить за убийство генерала Касема Сулеймани.

Как заявил Хосейн Деган, военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, в эфире телеканала CNN, иранские войска намерены нанести ответный удар по военным объектам США, отметив, что военные действия будут исходить от самой страны, а не от боевиков. Таким образом Иран намерен принять меры в ответ на действия США.

Напомним, генерал Сулеймани погиб в результате ракетных взрывов в багдадском аэропорту войсками США в ночь на 3 января. Приказ об уничтожении был дан американским президентом Дональдом Трампом, который назвал Сулеймани «террористом номер один в мире».

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что возле посольства США в Багдаде прогремели взрывы.