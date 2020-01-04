Возле посольства США в Багдаде прогремели взрывы

Два взрыва прогремели возле здания американского посольства в Багдаде, Ирак. Это произошло в «зеленой зоне» столицы.

Об взрывах в столице Ирака сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Согласно данным местного телеканала Sky News Arabia две «Катюши» взорвались в «зеленой зоне» Багдада. Взрывы перекрыли дорогу к посольству США. Данные о пострадавших не приводятся.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли авиационный удар по международному аэропорту Багдада. Операцию инициировал Дональд Трамп. Для ее проведения не было никаких оснований. Жертвами ракетной атаки стали восемь человек, среди которых иранский военный чиновник — генерал Касем Сулеймани.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сомали случился взрыв: погибло 94 человека.