Спасатели наградили 16-летнюю школьницу, спасшую детей, провалившихся под лед Дудергофского канала

Спасатели наградили 16-летнюю Елизавету Шестову, спасшую провалившихся под лед детей. Школьница вытащила их из Дудергофского канала.

На церемонии награждения, которая состоялась сегодня, 7 декабря, присутствовали члены Санкт-Петербургской региональной организации «Всероссийское общество спасания на водах».

Как сообщает 78.ru, девочке вручили грамоту и почётный знак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что инцидент произошел накануне, 6 января, на проспекте Героев. Двое детей вышли на неокрепший лед, в результате чего провалились.