Двое детей провалились под лед на Дудергофском канале

Двое детей провалились под лед на Дудергофском канале
Фото: Baltphoto

Двое школьников, вышедших на неокрепший лед Дудергофского канала на проспекте Героев, провалились в воду. К счастью, их смогли вытащить до приезда спасателей.

Инцидент произошел в понедельник, 6 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По какой причине дети оказались в воде и были ли они под присмотром взрослых, неизвестно. Также не поступало информации о возрасте пострадавших.

Однако, спасатели сообщили, что вытащить школьников удалось до прибытия профессиональной помощи. По предварительным данным, состояние детей удовлетворительное и не требует вмешательства врачей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рэп-баттл в новогоднюю ночь на станции метро «Спасская» завершился дракой и стрельбой в Деда Мороза. Владельцем оружия оказался 16-летний подросток.

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