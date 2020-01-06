Новогоднюю ночь на «Спасской» завершили дракой и стрельбой

В ночь на 1 января на станции метро «Спасская» в Санкт-Петербурге компания молодых людей, один из которых нарядился Дедом Морозом, затеяла драку, переросшую в обстрел.

О происшествии сообщил потерпевший, непосредственно Дед Мороз. Он опубликовал подробный рассказ в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Выяснилось, что он и его подруга направлялись в центр города, чтобы встретить Новый год. В вестибюле «Спасской» молодые люди заметили компанию парней, читающих рэп.

Недолго думая, Дед Мороз вступил в рэп-баттл. Однако творческое соревнование, вероятно, подогретое спиртным, довольно быстро переросло в драку, а один из «рэперов» под конец и вовсе решил обстрелять оппонента. Кроме того, оказалось, что в ходе конфликта у Деда Мороза успели украсть телефон.

Зафиксировав травмы и пропажу имущества, молодой человек оперативно обратился в полицию, а стражи порядка оперативно разыскали 16-летнего хулигана, у которого нашли и аэрозольный пистолет, применявшийся в качестве оружия в потасовке.

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