Неизвестный тайно похитил сумку петербурженки с деньгами и мобильником

В Красногвардейском районе Северной столицы неизвестный похитил сумку петербурженки. Сумму ущерба женщина оценила в 79 тыс. рублей.

Все произошло в воскресенье, 5 января, у дома 27 по улице Ударников. В отдел полиции обратилась 52-летняя жительница. По словам заявительницы, злоумышленник тайно похитил ее сумку. Она добавила, что в результате произошедшего лишилась денег, дисконтных карт и мобильного телефона.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка.

Полицейские начали розыск злоумышленника.

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