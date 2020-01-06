Неизвестный тайно похитил сумку петербурженки с деньгами и мобильником

Неизвестный тайно похитил сумку петербурженки с деньгами и мобильником
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красногвардейском районе Северной столицы неизвестный похитил сумку петербурженки. Сумму ущерба женщина оценила в 79 тыс. рублей.

Все произошло в воскресенье, 5 января, у дома 27 по улице Ударников. В отдел полиции обратилась 52-летняя жительница. По словам заявительницы, злоумышленник тайно похитил ее сумку. Она добавила, что в результате произошедшего лишилась денег, дисконтных карт и мобильного телефона.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка.

Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об очередном ДТП с участием каршеринга в Петербурге. Водитель легковушки протаранил забор.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб. розыск
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