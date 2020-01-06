Каршеринг вылетел на тротуар на проспекте Большевиков, протаранив забор

В Северной столице на пересечении проспекта Большевиков и улице Крыленко водитель каршеринга протаранил ограждение.

Все случилось сегодня утром, 6 января, По словам очевидцев, легковой автомобиль марки Renault вылетел с проезжей части прямо в забор.

«Естественно, каршеринг», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что в аварию также попала еще одна легковушка.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

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