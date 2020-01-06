Каршеринг вылетел на тротуар на проспекте Большевиков, протаранив забор

Каршеринг вылетел на тротуар на проспекте Большевиков, протаранив забор
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на пересечении проспекта Большевиков и улице Крыленко водитель каршеринга протаранил ограждение.

Все случилось сегодня утром, 6 января, По словам очевидцев, легковой автомобиль марки Renault вылетел с проезжей части прямо в забор.

«Естественно, каршеринг», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что в аварию также попала еще одна легковушка.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании злоумышленника, который избил петербуржца и скрылся. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

дтп каршеринг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лахтинском сотрудники ГИБДД остановили машину с наркотиками
Каршеринг вылетел на тротуар на проспекте Большевиков, протаранив забор
Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении петербуржца на Рыбацком
Из сейфа петербургской компании за праздники вынесли 2,5 миллиона
Четверо в Петербурге высадили таксиста среди ночи из машины, оставив без ...
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать после отравления в ресторане
Двое похитили у пожилого петербуржца почти 30 тысяч из квартиры на Маршала ...
Митрополит Варсонофий проведет божественную литургию в Казанском соборе