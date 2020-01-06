Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении петербуржца на Рыбацком

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении петербуржца на Рыбацком
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга госпитализировали местного жителя в состоянии средней степени тяжести. Мужчину избил гость.

Инцидент произошел 2 января в одной из квартир дома 22 по улице Караваевской. Гражданин, находясь в гостях, избил руками хозяина квартиры. Он накинулся на мужчину в результате внезапной ссоры, после чего скрылся. 51-летнего пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, накануне, 5 января, полицейским удалось задержать подозреваемого. 47-летнего мужчину поймали у дома 17/1 по Рыбацкому проспекту.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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