Из сейфа петербургской компании за праздники вынесли 2,5 миллиона

В Петербурге правоохранители разыскивают злоумышленников обчистивших офис одной из компаний во Фрунзенском районе. Неизвестные вынесли 2,5 млн рублей на новогодних праздниках.

О случившемся в отдел полиции сообщили в воскресенье, 5 января. По словам заявителя, неизвестные проникли в офис в Гражданском проезде.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, полицейские установили, что злоумышленник пробрался в офис через окно, это произошло в период с 30 декабря до 5 января. Ему удалось взломать входные двери, а также кабинет директора. В последнем он вскрыл сейф, откуда похитил деньги.

Уголовное дело возбудили по факту кражи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые оставили петербургского таксиста без машины и связи.