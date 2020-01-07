Sony рассказала об особенностях

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. Фото: Sony

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. Фото: Sony

Корпорация Sony представила логотип PlayStation 5 на конференции CES в Лас-Вегасе. Во время презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан рассказал об особенностях консоли.

Отличительными чертами PlayStation 5 станут специальный чип для 3D-звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD, аппаратная трассировка лучей, адаптивные курки и новый тип вибрации в DualShock 5.

Более подробная информация о консоли станет известна в ближайшие дни, сообщил Джим Райан.

В продажу PlayStation 5 поступит в конце 2020 года. Предзаказ откроется в марте. Стоимость консоли составит около 500 долларов или 30 тыс. 928 рублей.

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