Пролежавший два года на балконе труп вызвал нашествие червей на Антонова-Овсеенко

В одном из домов на улице Антонова-Овсеенко в Невском районе Петербурга обнаружили труп. Пролежать там он мог больше двух лет, сообщает местная жительница.

Мумифицированное тело, по словам петербурженки, нашли на балконе соседа сверху 7 января. Как долго оно там находилось, неизвестно. Однако есть причины полагать, что ни один год.

Осенью 2017 года жители дома на Антонова-Овсеенка обнаружили под навесным потолком в районе балкона тысячи червей-опарышей. В ЖЭКе посоветовали убраться и загерметизировать потолок. Сосед сверху наличие червей у себя опроверг.

«Сразу пошла к соседу сверху, но на балкон меня не пустили. Сосед сказал, что у него все хорошо, и никаких червей нет. Полицию вызывать не стали, запахов никаких не было», — рассказала петербурженка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Два года спустя, по утверждению женщины, у этого же соседа на балконе нашли труп. Официальная информация по данному вопросу не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подвале дома на проспекте Обуховской обороны нашли труп. Тело пролежало там около трех недель.