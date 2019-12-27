В подвале дома на проспекте Обуховской обороны почти месяц пролежал труп

Труп вытащили из подвала второй парадной дома №217 по проспекту Обуховской обороны. Фото: Google View

Труп вытащили из подвала второй парадной дома №217 по проспекту Обуховской обороны. Фото: Google View

Жители многоэтажки на проспекте Обуховской обороны в Невском районе Петербурга около трех недель чувствовали зловонный запах, исходящий из подвала.

В пятницу, 27 декабря, очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» рассказали, что из подвала дома №217 достали человеческий, предположительно, мужской труп. Причина смерти человека пока не установлена. Отметим, что местные жители жаловались на непереносимый запах еще с 4 декабря. Управляющая компания не реагировала на многочисленные заявления жильцов.

Тогда собственники решили обратиться в Жилкомсервис №2 по Невскому району, где им ответили, что подвальное помещение осмотрели и ничего подозрительного там не обнаружили. Комментариев о сегодняшней «находке» учреждения не давали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы угрожают распространять гепатит и СПИД в Петербурге через работников «Макдоналдс».