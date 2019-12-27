Злоумышленники угрожают заразить петербуржцев гепатитом и СПИДом через «Макдоналдс»

Во избежания массовой эпидемии неизвестные преступники требуют заплатить им 350 миллиардов рублей.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась менеджер одного из ресторанов быстрого питания на Ярославском проспекте. Девушка рассказала, что на почту «Макдоналдса» пришло анонимное письмо с требованием перечислить злоумышленникам 10 биткоинов с каждого отделения сети в Петербурге.

Авторы послания дали руководству пять дней, а в противном случае обещали запустить в городе эпидемию вирусных заболеваний через сотрудников «Макдоналдс» и службу доставки, пишет «Фонтанка». Преступники отметили, что начнут действия 27 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге неизвестные напали на предпринимателя и украли у него 15 миллионов рублей.