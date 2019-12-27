На Краснопутиловской предпринимателя ограбили на 15 млн рублей

В Кировском районе Санкт-Петербурга на Краснопутиловской улице злоумышленник напал на бизнесмена и похитил у него 15 миллионов рублей.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы в пятницу, 27 декабря. Инцидент произошел около 13:30, когда мужчина выходил из здания бизнес-центра, где состоялась сделка по продаже офиса, принадлежащего ему и компаньону.

В этот момент на пострадавшего, который имел при себе 15 миллионов рублей, напали двое неизвестных в масках. Мужчины забрали деньги и сбежали с места преступления по железнодорожным путям. На данный момент полиция принимает все необходимые меры для розыска злоумышленников, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти сотрудник металлоприемника погиб в результате разбойного нападения.