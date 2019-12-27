В Ленобласти убили работника пункта приема металла во время разбойного нападения

Трое мужчин подозреваются в совершении разбойного нападения на работников пункта приема металла, в ходе которого один из потерпевших был убит.

По версии следствия, подозреваемые хотели похитить деньги из пункта приема метала в Ленобласти.В этой целью они напали на двух работников пункта приема металла. При этом нападавшие имели при себе огнестрельное оружие – пистолет-ракетницу с измененной конструкцией.

Один из них выстрел в одного из потерпевших, что не входило в заранее обговоренный план злоумышленников. Завладев денежными средствами в размере 55 тысяч рублей, обвиняемые скрылись с места происшествия, сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Потерпевший умер в тот же день в больнице. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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