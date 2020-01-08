В Мурино две машины разлетелись по кюветам после ДТП

В Мурино две машины разлетелись по кюветам после ДТП
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе произошло ДТП, в результате которого два легковых автомобиля вылетели в кюветы.

«Мурино, вторая машина в другом кювете», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.

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В Мурино две машины разлетелись по кюветам после ДТП
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