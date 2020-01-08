BMW сбил женщину на Заневском

BMW сбил женщину на Заневском
ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода. Фото: vk.com/dorinspb

В Красногвардейском районе водитель на BMW сбил женщину.

Пострадавшую отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло вечером 7 января у дома 24 по Заневскому проспекту в зоне регулируемого пешеходного перехода.

За рулем BMW находился мужчина 1990 года рождения. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодая женщина, пострадавшая в ДТП на проспекте Тореза в Петербурге, скончалась в больнице. Травмы она получила в результате наезда Kia Rio.

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