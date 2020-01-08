В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами

В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки. Фото: Pixabay

Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, самолет разбился почти сразу после взлета.

По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки.

По данным агентства Рейтер, это был Boeing 737.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.

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