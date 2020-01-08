На борту упавшего в Иране самолета находились 167 пассажиров

На борту украинского лайнера, упавшего в Иране, находилось 167 пассажиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства авиации Ирана Джаафара Заде.

Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает агентство Tasnim. По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки. По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.