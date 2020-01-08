При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек

При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Фото: Pixabay

По данным СМИ, при обстреле военной базы США в Ираке погибли 80 человек.

«Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке», — говорится в сообщении в Twitter Press TV .

Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.

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