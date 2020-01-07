Власти Ирана признали Пентагон террористической организацией

Парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.

Как сообщает издание Tasnim, согласно одному из пунктов принятого законопроекта, иранские власти должны выделить 200 миллионов евро силам специального назначения «Кудс». Средства пойдут из Фонда нацразвития страны.

Отношения между Штатами и Ираном накалились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Убийство произошло 3 января в багдадском аэропорту ракетным ударом американских военных сил по приказу президента США Дональда Трампа. Иран уже пообещал нанести ответный удар за смерть Сулеймани.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные полномочия Дональда Трампа по Ирану могут ограничить.