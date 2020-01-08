Названа причина крушения украинского лайнера

Названа причина крушения украинского лайнера
По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли 176 человек.Фото: Pixabay

Причиной крушения украинского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Об этом заявил представитель аэропорта, сообщает РИА Новости.

Напомним, украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки. По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета. По предварительной информации, при крушении самолета погибли 176 человек,

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.

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