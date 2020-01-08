В Киеве уточнили количество пассажиров разбившегося в Иране самолета

В Киеве уточнили количество пассажиров разбившегося в Иране самолета
Крушение украинского самолета в Иране попало на видео. Фото: кадр видео

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что на борту разбившегося под Тегераном самолета находились 177 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 167 пассажирах и девяти членах экипажа.

По предварительным данным, причиной крушения украинского самолета в Иране стало возгорание двигателя.

Украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета. По предварительной информации, при крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.

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