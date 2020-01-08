Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе «Скандинавия»

После ДТП на трассе «Скандинавия», в результате которой водитель автобуса сбил пешехода, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ДТП произошло 7 января в 08:15 на 103 километре трассы «Скандинавия». Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 43-летний житель города Волхова, управляя автобусом «Ман», сбил 19-летнего молодого человека, движущегося попутно вдоль проезжей части. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено. ДТП произошло на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала.