Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения самолёта в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский из-за крушения самолёта под Тегераном прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолёта МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее украинский лидер выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Иране.

Украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета. По предварительной информации, при крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. По последним данным, на борту самолета находились 179 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.