В Колпино полицейские обнаружили на улице девушку с отравлением неизвестным веществом и ушибами

В Колпино полицейские обнаружили на улице девушку с отравлением неизвестным веществом и ушибами
Девушку -подростка госпитализировали. Фото: Pixabay

В Колпино наряд патрульно-постовой службы полиции заметил на улице 18-летнюю девушку в тяжелом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом, а также с травмами головы и ушибами. Подростка обнаружили 7 января на проспекте Ленина в Колпино.

Воспитанницу одного из центров содействия семейному воспитанию госпитализировали, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одну из больниц города Тихвин доставили 12-летнего подростка, который находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

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