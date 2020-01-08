Россиян на борту разбившегося в Тегеране самолета не было

По предварительной информации, граждан России на борту разбившегося под Тегераном украинского самолета не было.

«По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера «Боинг-737» авиакомпании МАУ российских граждан не было», — сообщило посольство РФ в Иране в Twitter.

Украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета. По предварительной информации, при крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. По последним данным, на борту самолета находились 179 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.