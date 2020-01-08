Пожарные потушили квартиру на проспекте Славы

Пожар на проспекте Славы. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пожар на проспекте Славы. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Утром в квартире дома №37 на проспекте Славы во Фрунзенском районе произошел пожар.

В комнате площадью 12 квадратных метров полыхала обстановка на площади 2 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 8:33. В 9:10 пожар был потушен.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять пожарных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подсобке одного из заведений в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Из здания пришлось эвакуировать 50 человек.