В «Кресты» пытались пронести телефоны, спрятанные в луке

В Петербурге женщина попыталась пронести мобильные телефоны в следственный изолятор №1. Устройства она спрятала в продуктовой передаче.
Обнаружить запрещенные предметы удалось в ходе досмотра. В луковицы женщина поместила четыре сим-карты, четыре телефона и USB-кабели к ним. Передача предназначалась для одного из подследственных. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
«Все эти запрещенные предметы гражданка пыталась передать в продуктовой передачи, спрятав сотовые телефоны в пакете с луком», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.
Решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. Проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в СИЗО-1 пытались пронести мобильные телефоны, USB-кабели и неизвестные прессованные вещества. Посылку спрятали в нарезном батоне.