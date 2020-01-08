В «Кресты» пытались пронести телефоны, спрятанные в луке

В &#171;Кресты&#187; пытались пронести телефоны, спрятанные в луке
Телефоны обнаружили в луке. Фото: пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге женщина попыталась пронести мобильные телефоны в следственный изолятор №1. Устройства она спрятала в продуктовой передаче.

Обнаружить запрещенные предметы удалось в ходе досмотра. В луковицы женщина поместила четыре сим-карты, четыре телефона и USB-кабели к ним. Передача предназначалась для одного из подследственных. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

«Все эти запрещенные предметы гражданка пыталась передать в продуктовой передачи, спрятав сотовые телефоны в пакете с луком», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. Проводится проверка.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в СИЗО-1 пытались пронести мобильные телефоны, USB-кабели и неизвестные прессованные вещества. Посылку спрятали в нарезном батоне.

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