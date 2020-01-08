На Боровой Nissan протаранил «Грузовичкоф»

На Боровой Nissan протаранил &#171;Грузовичкоф&#187;
У легковушки пострадала передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга водитель легкового авто протаранил фургон «Грузовичкоф».

ДТП произошло сегодня вечером, 8 января, на Боровой улице. По словам очевидцев, Nissan и фургон «встали» около пешеходного перехода.

На опубликованных кадрах видно, что грузовик почти не пострадал от столкновения, весь удар на себя приняла иномарка. У машины разбита боковая часть капота, под ней разбросаны осколки и детали.

Из-за аварии движение по участку оказалось частично заблокировано.

«Срочный вызов машины отменяется», — шутит пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые ворвались в продуктовый магазин с пистолетами. Все произошло в Колпино.

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