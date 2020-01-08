На углу Богатырского и Сизова водитель Lada Largus отправил в больницу молодого пешехода

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все произошло сегодня, 8 января, на углу проспектов Сизова и Богатырского. 20-летний житель переходил улицу по пешеходному переходу, когда его сбил легковой автомобиль марки Lada Largus.

Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти, за рулем авто находился 49-летний мужчина. После наезда он зацепил едущий в попутном направлении Hyundai Creta.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о затруднении движения на Боровой улице. Проезд оказался почти заблокирован из-за ДТП с участием иномарки и грузовика.