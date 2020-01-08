Появились кадры с места ДТП на Богатырском, где сбили молодого пешехода

В Приморском районе Северной столицы водитель Lada Largus сбил молодого пешехода. В Сети появились кадры с места происшествия.

ДТП произошло в среду, 8 января, на пересечении проспектов Сизова и Богатырского. На кадрах в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» видно, что от удара у легковушки треснуло лобовое стекло.

«Весь этот участок сплошное недоразумение. Освещения нет, разметки нет», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 49-летний водитель сбил 20-летнего пешехода. Молодой человек переходил дорогу на желтый мигающий светофор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пострадавшего увезли на «скорой» в тяжелом состоянии. Участником произошедшего также стала другая машина.