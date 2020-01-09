Больше миллиарда животных погибли в пожарах в Австралии

Больше миллиарда животных погибли в пожарах в Австралии
Более 800 миллионов животных погибли из-за пожаров в штате Новый Южный Уэльс.Фото: pixabay.com

В пресс-службе университета Сиднея сообщили, что по результатам исследования, больше миллиона животных погибли из-за пожаров в Австралии. Пожары охватили миллионы гектаров земли.

Профессор Крис Дикман рассказал, что в штате Новый Южный Уэльс более 800 миллионов животных умерли из-за пожаров. Об этом рассказали РИА Новости.

В своем исследовании специалисты основывались на отчете Всемирного фонда дикой природы за 2007 год о воздействии расчистки земель на дикую природу в Австралии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области дебоширят бобры. Очевидцы опубликовали в Сети фотографии, на которых изображены результаты бурной работы бобров. От деятельности животных пострадали деревья.
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