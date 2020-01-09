На уроках ОБЖ будут изучать безопасное поведение в Сети

Раздел по безопасному поведению в интернете может быть включен в школьные уроки по ОБЖ. Данную инициативу Общественной палаты поддержали в Министерстве просвещения России.
Данный раздел поможет детям научиться распознавать, предупреждать и предотвращать информационные и компьютерные угрозы и риски. Об этом сообщили в ведомстве, рассказывают«Известия»
Также рассказали, что в программу предмета ОБЖ вступят изменения после утверждения новых образовательных стандартов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области расширили перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться услугами социального такси. В пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области сообщили что, с 1 января 2020 года расширены категории категорий граждан, которые имеют право на льготы в социальном такси.