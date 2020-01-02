Социальное такси в Ленобласти стало доступнее

В Ленинградской области расширили категории граждан, которые могут пользоваться социальным такси бесплатно, а также по сниженной цене.

В пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области сообщили что, с 1 января 2020 года расширены категории категорий граждан, которые имеют право на льготы в социальном такси. Теперь бесплатно пользоваться услугами социального такси смогут дети-инвалиды, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей и дети, перенесшие пересадку костного мозга.

Численность льготных поездок также возросла. Теперь жители, которые получают услуги гемодиализа в учреждениях Ленинградской области, смогут воспользоваться 12 поездками вместо восьми.

Также отмечается, что для граждан, частично оплачивающих проезд, стоимость снижена до 10% при поездке на расстояние 150 километров. 25% от стоимости будет необходимо заплатить, если расстояние менее 150 километров.