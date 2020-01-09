В Тосненском районе двухлетний мальчик насмерть подавился фасолью

В Тосненском районе двухлетний мальчик насмерть подавился фасолью
По предварительной информации, ребенок поперхнулся сушеной фасолью и задохнулся. Фото: Pixabay

В садоводстве Тосненского района Ленобласти произошел трагический случай. На территории одного из частных участков недалеко от поселка Рябово нашли тело двухлетнего мальчика.

По предварительной информации, ребенок поперхнулся сушеной фасолью и задохнулся.

Мальчик находился в гостях у бабушка, сообщает 47news. Известно, ребенок и родители жили во Фрунзенском районе Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мальчика с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение в пятницу, 2 января, после пожара в четырехкомнатной квартире на Ленинском проспекте, унесшем жизни еще двоих человек, мужчины и женщины. К сожалению, врачи оказались бессильны и в субботу, 3 января, ребенок умер.

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