Умер мальчик, спасенный из пожара на Ленинском проспекте

Умер мальчик, спасенный из пожара на Ленинском проспекте
Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить мальчику жизнь. Фото: Baltphoto

Девятилетний ребенок, пострадавший при пожаре на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, умер в реанимации.

Мальчика с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение в пятницу, 2 января, после пожара в четырехкомнатной квартире на Ленинском проспекте, унесшем жизни еще двоих человек, мужчины и женщины. К сожалению, врачи оказались бессильны и в субботу, 3 января, ребенок умер, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и области.

Напомним, что пожар случился на небольшой площади, около четырех квадратных метров. Предположительно, огонь занялся из-за гирлянды, а затем перекинулся на постельные принадлежности. Ранее gazeta.spb.ru писала, что на место происшествия прибыли шесть единиц пожарной техники и три кареты скорой помощи. На борьбу с огнем у спасателей ушло 45 минут, однако спасти двоих взрослых, к сожалению, не успели.

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