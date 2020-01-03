Пожар на Ленинском проспекте унес жизни двоих человек

В четырехкомнатной квартире в доме №137 корпус 4 по Ленинскому проспекту произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Трагический инцидент случился в четверг, 2 января. Огонь разгорелся на совсем небольшой площади в 3 квадратных метра, пламя распространилось на постель, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МЧС по Северной столице. Десять пожарных ликвидировали возгорание в течение 45 минут.

Мужчина и женщина скончались в результате происшествия. Кроме того, пострадал девятилетний мальчик, который сейчас находится в реанимации.

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