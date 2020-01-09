В Ленобласти семейная ссора закончилась убийством

В Ленобласти в квартире на Лужской улице в поселке Серебрянский был обнаружен мужчина с ножевым ранением в печень.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, в ночь 9 января супруги распивали алкоголь, а потом произошла ссора, в ходе которой женщина ударила своего мужа ножом. Сейчас подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Колпинский районный суд приговорил местного жителя к 10,5 года колонии строгого режима за жестокое убийство. В момент преступления он был в нетрезвом виде.