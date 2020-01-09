Зеленский призвал воздержаться от спекуляций на тему причин авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский после авиакатастрофы близ Тегерана призвал воздержаться от спекуляций.

«Я прошу всех, особенно, когда Украина пребывает в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговоров и непроверенных версий. Это не тема для хайпа», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram офиса президент.

Украинский лидер также отметил, что для установления причин авиакатастрофы будет проведено расследование по международным нормам.

Отметим, что для в расследовании могут участвовать специалисты стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. По последним данным, на борту самолета находились 176 человек. Российских граждан на самолет не было. Пока основных версией крушения самолета остается техническая неисправность. Той же ночью Иран атаковал военные базы США в Ираке. Появились версии внешнего вмешательства, с которой некоторые связывают крушение самолета.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке многие авиакомпании приостановили полет над Ираном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.