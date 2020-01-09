В отеле на Старо-Петергофском нашли труп мужчины, который находился в федеральном розыске

В отеле на Старо-Петергофском нашли труп мужчины, который находился в федеральном розыске
Точные причины смерти женщины устанавливаются. Фото: Baltphoto

В комнате отеля на Старо-Петергофском проспекте лежит труп мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские обнаружили тело жителя Оренбургской области. Выяснилось, что ранее он был судим по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 318 УК России.

Мужчина находился в федеральном розыске как лицо, скрывшееся от следствия прокуратуры.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Точные причины смерти пока не установлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге девушку героя мема про повара Антона Сидорова нашли мертвой в его квартире. Она скончалась в возрасте 17 лет.

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