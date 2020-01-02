Труп девушки героя мема «Повар спрашивает повара» был найден в его квартире

В Петербурге девушку героя мема про повара Антона Сидорова нашли мертвой в его квартире. Она скончалась в возрасте 17 лет.

Как сообщает «Фонтанка», погибшая была сожительницей Сидорова. Ее смерть могла наступить в результате передозировки лекарственными препаратами. Сидорова в это время дома не было.

Он рассказал, что отсутствовал дома около двух недель. По возвращению домой он обнаружил, что дверь в квартиру была открыта. Накануне своей смерти погибшая разговаривала с родителями по телефону. Тело молодой девушки направлено в морг, ге специалисты установят точную причину ее смерти.

Хозяин квартиры, 24-летний Антон Сидоров, стал известен после опубликованного в 2006 году ролика «Повар спрашивает повара», где мальчик рассказывает анекдот, а после заливается дьявольским смехом.

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