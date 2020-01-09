В квартире в Рыбацком муж обнаружил труп супруги с пробитой головой

В квартире в Рыбацком муж обнаружил труп супруги с пробитой головой
Точные причины смерти женщины устанавливаются. Фото: Baltphoto

В полицию обратился мужчина и рассказал, что в квартире на Шлиссельбургском проспекте он нашел труп своей жены с пробитой головой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у 46-летней женщины была травма головы, текла кровь.

У погибшей обнаружили на голове рану затылочной части.

По словам мужа погибшей, ночью он услышал шум, после чего обнаружил на кухне квартиры супругу с травмой головы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге девушку героя мема про повара Антона Сидорова нашли мертвой в его квартире. Она скончалась в возрасте 17 лет.

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