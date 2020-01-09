Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Разбившийся в Тегеране украинский самолет загорелся еще до столкновения с землей, сообщается в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

В ведомстве также отметили, что траектория полета самолета указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта. В отчет говорится, что от пилотов не поступали сообщения о возникновении внештатной ситуации на борту.

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. По последним данным, на борту самолета находились 176 человек. Российских граждан на самолет не было.

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