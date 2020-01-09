Подозреваемые в убийстве жителя коммуналки во Фрунзенском районе задержаны

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве соседа по коммунальной квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Все произошло 4 января, в коммунальный квартире было обнаружено тело мужчины. Экспертиза показала, что он скончался от травм головы, шеи и груди при развитии дыхательной недостаточности.