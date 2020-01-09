Подозреваемые в убийстве жителя коммуналки во Фрунзенском районе задержаны

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве соседа по коммунальной квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Все произошло 4 января, в коммунальный квартире было обнаружено тело мужчины. Экспертиза показала, что он скончался от травм головы, шеи и груди при развитии дыхательной недостаточности.
Подозреваемыми в совершении преступления оказались 28-летний мигрант из Узбекистана, 70-летний безработный и его 38-летняя дочь, которая находилась в квартире на правах гостьи.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.