Суды Петербурга возвращаются к работе после эвакуаций

В Петербурге возвращаются к работе районные суды. Здания были эвакуированы из-за анонимных сообщений о минированиях.

Проверка завершилась Красногвардейском, Ленинском, Сестрорецком, Василеостровском, Петродворцовом, Колпинском районных судах.

В первый день после выходных в районные суды Петербурга утром вновь стали поступать письма с угрозами взрыва.

Кроме того, злоумышленники «заминировали» магазины «Магнит», «Пятерочка», несколько роддомов и метро.

Эвакуация прошла в Красногвардейском, Куйбышевском, Василеостровском, Петродворцовом, Дзержинском, Сестрорецком, Колпинском, Октябрьском и Петроградском районных судах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.