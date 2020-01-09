Петербуржец с ножом напал на кассира из-за отказа обслужить его без очереди

Покупатель магазина в Приморском районе Петербурга чуть не зарезал кассира из-за того, что тот отказался обслужить его без очереди.

Инцидент произошел вечером 8 января в одном из сетевых магазинов на Стародеревенской улице, сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы Мужчина не захотел ждать в очереди. Он потребовал, чтобы продавец обслужил его без очереди. Кассир отказался, после чего завязалась потасовка, в ходе которой сотрудник магазина получил ножевое ранение.

Напавший успел скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге покупатель устроил стрельбу в магазине на Новоизмайловском проспекте. Причиной этого стал глазированный сырок. В ночь на 12 декабря мужчина вошел и съел глазированный сырок, не заплатив за него. Действие покупателя привлекли внимание сотрудника магазина.