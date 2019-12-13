Покупатель из-за сырка устроил стрельбу в магазине на Новоизмайловском

В Петербурге покупатель устроил стрельбу в магазине на Новоизмайловском проспекте. Причиной этого стал глазированный сырок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ночь на 12 декабря мужчина вошел и съел глазированный сырок, не заплатив за него. Действие покупателя привлекли внимание сотрудника магазина.

Между ними завязался спор из-за съеденного сырка. В результате мужчина не выдержал, достал неустановленный пистолет и выстрелил вверх. После чего с места происшествия скрылся.

Неизвестного разыскивает полиция. Мужчина был одет в синие джинсы и кожаную куртку, на вид ему около 30-35 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине «Главпиво» на проспекте Луначарского, 46 задержали бездомного. Мужчина вошел магазин с пакетом, в котором лежали револьвер в коррозийном состоянии и граната РГД-5 с запалом УЗРГМ.