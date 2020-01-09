Украина назвала попадание ракеты и теракт среди версий крушения самолета в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал основные версии крушения Boeing в Иране.

Среди основных версий названы поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», взрыв в результате теракта на борту самолета, либо взрыв двигателя по техническим причинам, столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом.

Данилов также отметил, что сейчас представители Украины согласовывают с иранскими властями выезд на место авиакатастрофы, где планируется искать обломки ракеты, сообщает издание «Цензор.нет».

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. Российских граждан на самолет не было. Той же ночью Иран атаковал военные базы США в Ираке.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке многие авиакомпании приостановили полет над Ираном.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что для установления причин авиакатастрофы будет проведено расследование по международным нормам.

Отметим, что для в расследовании могут участвовать специалисты стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.