На переработку для животных можно сдать елку в Петербурге

На переработку для животных можно сдать елку в Петербурге
Елки можно сдать на переработку. Фото:vk.com/spb_today/

После Новогодних праздников елку можно сдать на переработку, после которой дерево может стать подкормкой и подстилкой для животных в РКЦентр «Велес» и «конный клуб «Кентаврик».

На переработку принимают деревья без елочных игрушек, украшений, гирлянд, клея и краски. К сбору подлежат елки, сосны, пихты, сдать можно даже ветки без хвои.

Сбор елок будет проходить в Красногвардейском, Красносельском и Калининском районах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец-мошенник заработал на доверчивых стариках три миллиона рублей, представляясь дальним родственником, попавшим в дорожно-транспортное происшествие. За все время таких действий он причинил пожилым гражданам ущерб на общую сумму более 3 млн рублей. Во время следствия мужчине удалось возместить только 860 тыс. рублей

елки новый год переработка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд отправил в колонию жителя Петербурга за инсценировку угона BMW
Аварийные службы экологов в Петербурге за праздники выехали 44 раза
На переработку для животных можно сдать елку в Петербурге
Житель Ленобласти сгорел в собственной постели
Десять человек были убиты во время новогодних праздников в Петербурге
Стал известен размер штрафа для «зайцев» на платных дорогах
В Петербурге судят стрелявшего из Калашникова в кафе мужчину
Петербуржец похитил вещи в спортивном магазине и угрожал сотруднику ...