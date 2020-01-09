На переработку для животных можно сдать елку в Петербурге

После Новогодних праздников елку можно сдать на переработку, после которой дерево может стать подкормкой и подстилкой для животных в РКЦентр «Велес» и «конный клуб «Кентаврик».

На переработку принимают деревья без елочных игрушек, украшений, гирлянд, клея и краски. К сбору подлежат елки, сосны, пихты, сдать можно даже ветки без хвои.

Сбор елок будет проходить в Красногвардейском, Красносельском и Калининском районах.